Fast terá calendário cheio na próxima temporada

Após o encerramento do Campeonato Amazonense de Futebol, Fast, Princesa do Solimões e Nacional agora se preparam para o calendário de competições nacionais que terão no ano que vem. Na tarde da última quarta-feira (26), a Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou os documentos enviados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a indicação dos clubes amazonenses para as disputas nacionais.

De acordo com o diretor de competições da FAF, Ivan Guimarães, as tabelas dos campeonatos, como Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão, ainda não foram divulgadas pela CBF, mas devem começar a ser anunciadas ainda neste ano.

“Acreditamos que a CBF comece a divulgar as tabelas ainda este ano. Para a Copa Verde, por exemplo, em nossos cálculos, acreditamos que deva ser anunciada no início de dezembro. Já a Copa do Brasil, em fevereiro, e as tabelas do Brasileirão em março, pois as competições iniciam em abril”, afirmou Guimarães.

Na documentação da FAF, ainda são apresentadas as informações dos representantes de cada competição, sendo Fast e Princesa representantes do Amazonas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileirão, e o Nacional apenas na Copa Verde, já que ficou em terceiro lugar no Estadual.

Após quebrar o jejum de 45 anos sem conquistar a taça do Campeonato Amazonense, o Fast Clube será o único time amazonense a disputar quatro competições em 2017. Emocionado e ansioso pelo início dos certames, o diretor de futebol do clube, Rodrigo Novaes, declarou que há anos todos os tricolores esperavam por essa oportunidade de estar em disputas nacionais – algo que não acontece desde 2013 – e garantiu que o Rolo Compressor fará de tudo para conseguir o tão sonhado acesso à Série C do Brasileiro na próxima temporada.

“Nosso principal objetivo no momento tem sido aumentar cada vez mais o potencial de nossos jogadores e fazer uma bela participação na Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão. Mas nossa meta é chegar até a Série C, e acredito que esse também seja o sonho de muitos futebolistas do Amazonas. Queremos levar o nome do nosso Estado novamente para o cenário do futebol nacional e chegar cada vez mais longe em nossas disputas”, declarou Novaes.

Cavalo fica

De acordo com o dirigente tricolor, após o fim do Campeonato Amazonense os jogadores do clube foram liberados, devido ao encerramento de seus contratos com o Fast, mas que a partir das próximas semanas a diretoria do Rolo Compressor começa o planejamento para 2017, e uma das prioridades será a renovação de contrato do técnico João Carlos Cavalo, assim como a manutenção da base que foi campeã Estadual. Ele garante que reforços serão contratados para suprir eventuais necessidades do elenco.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO