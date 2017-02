Fast joga contra Vila Nova de olho no Vasco da Gama

Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Fast encara o Vila Nova-GO, nesta quinta-feira (16), às 20h30, na Arena da Amazônia. Já que ocupam melhor colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os goianos possuem vantagem do empate para prosseguir na competição.

Na tarde de ontem (15), visando a sonhada classificação para próxima fase, o elenco fastiano treinou no local do jogo. Após o treino recreativo, o técnico João Carlos Cavalo confirmou a dupla de ataque do Rolo Compressor. “O Filipe é o mais experiente, o Júnior Neymar tem minha confiança, o Edinho Canutama também, mas prefiro usar primeiro a velocidade do Júnior e deixar a força do Canutama para o segundo tempo”, disse o treinador que também optou por Robinho e Matheus Cruz na armação.

O Fast vai a campo com: Naylson, Emerson, Fábio Gomes, Thiago Brandão e Makeka; Matheus Pônei, Roberto Dinamite, Matheus Cruz e Robinho; Junior Neymar e Felipe

Adversário

O técnico Mazola Junior poupou alguns atletas no final de semana, e terá o time completo na Arena.

“O novo regulamento da Copa do Brasil com apenas um jogo na primeira fase extinguiu o favoritismo. Por isso nossa comissão técnica não arriscou e preferiu colocar em foco o Fast. Pois apesar da vantagem do empate temos que ir para cima”, disse o treinador.

O Vila Nova terá: Wendell; Maguinho, Bruno, Wesley Matos e Jonathan; PH, Fagner, Marcos Serrato e Hiroshi; Wallyson e Moisés.

Copa do Brasil

O Fast volta a disputa da Copa do Brasil após eliminação em 2013. Na ocasião, os algozes foram os alagoanos do CRB. Na ida empate em 1 a 1 no Sesi e no jogo de volta um revés por 2 a 1 despachou os barés. Em 2011, apesar de vencer por 2 a 0 o Fortaleza no jogo de ida, uma goleada sofrida por 4 a 1 foi crucial para eliminação do Rolo Compressor. Mas, constam números positivos ao time de Manaus, como a eliminação do Santa Cruz em 2008, com uma vitória por 3 a 1 em casa e uma derrota por 1 a 0 que garantiu vaga na segunda fase ao Tricolor da Boulevard.