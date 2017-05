Fast enfrenta São Raimundo na Arena da Amazônia neste domingo

Terceiro colocado no grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro com um ponto, o Fast Clube estreia diante de sua torcida, mas tem pela frente um dos favoritos da competição: o São Raimundo-PA, líder com três pontos, depois da vitória diante do Gurupi-TO por 2 a 0, no Colosso do Tapajós. O jogo válido pela segunda rodada, é neste domingo (28), às 16h, na Arena da Amazônia, em Manaus. É o primeiro confronto na história, entre as duas equipes na Série D.

Depois da derrota para o Manaus por 2 a 0, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amazonense e perder a vantagem pelo critério técnico durante a competição, o Tricolor de Aço tem uma partida decisiva e somente a vitória interessa para somar pontos e brigar por uma vaga dentro do grupo.

Para o treinador Donmarques Mendonça, o desgaste na partida do Estadual foi muito grande, além de ter sido muito pegado e de uma adrenalina grande. Ele disse que o foco é esquecer o último jogo, superar as dificuldades e adversidades para encarar o time paraense em busca de uma vitória em casa.

“O São Raimundo vem do Pará, mas claro nossa obrigação é ganhar, mas estamos falando de um time que vem fazendo uma competição forte e fez um Campeonato Paraense muito bom. Nós acreditamos em nossa equipe, vamos poupar alguns jogadores e colocar os que chegaram para jogar na Série D. Vamos jogar com objetivo de ganhar o jogo”, avalia Donmarques.

Campeão da primeira edição do Brasileiro da Série D em 2009, e terminando em quarto lugar no Parazão na temporada, o São Raimundo montou uma equipe não apenas para participar, mas reviver sua conquista inédita no começo da competição.

Para o diretor de futebol do Pantera Negra, Sandro Lopes, a meta é buscar o acesso, mesmo sabendo das inúmeras dificuldades de disputar a competição na Região Norte.

Paulo Rogério

EM TEMPO