Fast empata e dá adeus à Copa do Brasil

Jogando na Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira (16), o Fast empatou em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. Com o resultado o time amazonense deu adeus ao certame e agora focará no Campeonato Amazonense e Copa Verde. Os gols da partida foram assinalados na etapa complementar, por Moisés para os goianos e Thiago Brandão para os amazonenses. Já que jogava pelo empate, o Vila Nova garantiu classificação e enfrentará na próxima fase o Vasco da Gama.

Primeiro tempo

O Fast apresentou maior movimentação no primeiro tempo. Mas, somente aos 15 minutos surgiu a primeira chance de gol. Após Filipe ser derrubado na entrada da grande aérea. Robinho cobrou falta na barreira dos goianos. No escanteio por pouco Thiago Brandão não abriu o placar com uma cabeçada.

Os amazonenses responderam dois minutos depois. O meia Matheus Cruz enfiou bola para Junior Neymar, que por pouco não inaugurou o marcador com um belo voleio, mas a bola passou por cima do gol levando os torcedores ao delírio.

O Vila Nova resolveu responder aos 21. Em cobrança de falta de Hiroshi, o arqueiro fastiano Naylson fez uma ótima defesa. E aos 24, com o atacante Wallyson que recebeu bola enfiada de Fagner e exigiu uma saída do gol rasteira eficaz do camisa 1 baré.

Mais dois lances de perigo ocorreram dos pés de Junior Neymar. Aos 34, ele passou por dois zagueiros e chutou tirando tinta da trave. Aos 43, Junior Neymar invadiu a área em diagonal, fintou Bruno e chutou no ângulo direito do goleiro, que deu uma tapa na bola de mãos trocadas.

Gols

O segundo tempo começou com o Tigrão no campo de defesa do Rolo Compressor. Em começo de temporada e no seu primeiro jogo no ano, o Fast sofreu uma queda de rendimento completamente percebível.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o lateral-direito Maguinho carregou a bola em velocidade, entrou na área e chutou na rede pelo lado de fora. Aos 21, os visitantes abriram o marcador. Pela esquerda, o volante Serrato chutou forte cruzado rasteiro e Moisés apenas trabalhou para empurrar a bola para dentro do gol: 1 a 0.

O atacante Edinho Canutama foi quem obrigou o goleiro goiano Wendel a trabalhar. Aos 35, o atacante fastiano chutou forte e o adversário espalmou por cima do gol. Aos 36, o volante goiano PH foi expulso após dura entrada em cima de Junior Neymar, o Fast com superioridade numérica partiu para o tudo ou nada.

Após confusão na área ocorrida aos 40, a bola explodiu em Roberto Dinamite e sobrou para Thiago Brandão que chutou para dentro da rede: 1 a 1. O gol deu ânimo aos 3.812 pagantes presentes na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Porém, o Fast Clube não conseguiu o gol da classificação.

Protagonistas do jogo

Caçado dentro das quatro linhas, o atacante amazonense Junior Neymar lamentou a eliminação, mas aplaudiu a atuação dos colegas de elenco. Ele avistou um ano de conquistas para o Rolo Compressor. “Fizemos uma boa partida, pois todos imaginavam que seria uma goelada para o Vila Nova. Faltou um pouco de calma quando empatamos a partida, para chegar ao gol da vitória. Acredito que poderíamos sair da Arena classificados hoje. Esperamos fazer uma boa temporada. O estadual, Copa Verde e Série D vêm aí e a apresentação desta noite servirá de lição para o restante da temporada. Tenho certeza que o professor João Carlos Cavalo vai trabalhar forte o grupo, para nossa equipe dar alegrias ao torcedor amazonense em 2017”, frisou o atacante do Fast, que foi o maior alvo dos defensores vilanovenses.

O volante PH, expulso aos 36 minutos da etapa final, após entrada dura em Junior Neymar, garantiu que o time goiano procurou a classificação após deixar o Fast jogar e cansar na partida. Ele também consternou o cartão vermelho aplicado pelo árbitro paraense Joelson Nazareno Ferreira Cardoso.

“Não sei porque fui expulso, até agora queria saber. O time visou esta partida e fez um planejamento para vencer o jogo. Foi uma viagem longa e sabíamos que haveriam dificuldades, mas o time freou e buscou o resultado na hora exata. Agora é pensar alto e visar os próximos jogos do campeonato goiano”, disse na saída de campo.

João Paulo Oliveira

