Fast empata com São Raimundo-PA e fica distante do mata-mata da Série D

Em duelo disputado pela quinta rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, Fast e São Raimundo-PA empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (18), no estádio Colosso dos Tapajós, em Santarém (PA).

O Tricolor de Aço saiu na frente. O atacante Leonardo, o “Índio Negro” abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. E, o artilheiro Jeferson Monte Alegre deixou tudo igual aos 27.

Com o revés, o Rolo Compressor caiu da vice-liderança para terceira colocação, com 6 pontos e está fora da zona de classificação. Já, que o Gurupi-TO venceu o Baré por 2 a 1, em Boa Vista (RR) e somou 8 pontos. O São Raimundo-PA lidera o grupo A2, com 10 pontos e já está matematicamente classificado.

O Fast volta a campo no próximo domingo (25), às 16h, contra o Baré-RR, na Arena da Amazônia, pela última e decisiva rodada da primeira fase da Série D.

João Paulo Oliveira

