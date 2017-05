Fast e Rio Negro demitem treinadores a duas rodadas do fim da primeira fase do estadual

A paciência das diretorias do Rolo Compressor e Galo da Praça da Saudade acabou. Ambos os times prosseguirão no Campeonato Amazonense com novos treinadores no cargo. Na manhã desta quarta-feira (3), foi confirmada a demissão do técnico fastiano João Carlos Cavalo e do treinador rio-negrino Alemão.

Diferente de João Carlos Cavalo que estava no Rolo Compressor desde o início da temporada e foi campeão estadual em 2016 pelo clube após 44 anos de jejum, o técnico Alemão chegou no Rio Negro para suprir a vaga deixada pelo conhecido do futebol baré, Aderbal Lana, que assumiu mais tarde o Manaus FC. O Galo tem três derrotas seguidas, caindo para quinta colocação, com 19 pontos e fora do G-4.

No cargo, o técnico Alemão, em sua estreia, o Galo venceu o rival Naça após 10 anos de tabu. Porém, à frente do clube não conseguiu triunfar nos últimos quatro jogos quando empatou com o Fast e Manaus FC, perdeu para o vice-lanterna Holanda e foi goleado pelo Princesa do Solimões.

João Carlos Cavalo assume Rio Negro

Não demorou muito tempo desempregado e, na manhã desta quinta-feira (3), será a apresentação de João Carlos Cavalo como novo técnico do Rio Negro. Mesmo com a vitória diante do São Raimundo por 3 a 2, deixando a equipe na terceira colocação com 19 pontos e um jogo a menos em relação aos concorrentes na tabela de classificação, a diretoria do Tricolor de Aço resolveu dispensar seu comandante.

André Tobias e João Paulo Oliveira

EM TEMPO