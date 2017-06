Fast e Rio Negro abrem rodada do Campeonato Amazonense de Juniores

Em jogo que vale a liderança isolada, Fast e Rio Negro se enfrentam neste sábado(10) pela 3º rodada do Campeonato Amazonense de Juniores 2017. O jogo será no Estádio Ismael Benigno, a Colina, a partir das 18h30. Também neste mesmo horário, Princesa do Solimões e Tarumã duelam no Gilbertão, em Manacapuru. A competição recebe apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Liderança

Com duas vitórias em dois jogos, o Fast é líder com dois pontos e espera se consolidar ainda mais na primeira posição. Para isso, o técnico Darlan espera a mesma atuação do Tricolor diante do Rio Negro, que vem de vitória contra o Tarumã por 2 a 0.

“Vamos manter o foco e enfrentar de igual para igual o Rio Negro, que é uma grande equipe, organizada, pronta, mas estamos preparados para conquistar os três pontos e manter a liderança”, disse Darlan, que terá desfalque do zagueiro Thiago, que irá integrar a equipe profissional do Fast.

Com um empate e uma vitória, o Galo vem de vitória contra o lanterna Tarumã e aposta no camisa 9 da equipe, Lucas Espiga, que tem gols na competição para superar o Fast e conquistar a ponta. Em terceiro lugar com quatro pontos, o técnico Ribamar espera uma boa atuação da sua equipe, que vem treinando forte para tirar a invencibilidade do líder.

Também no sábado, Princesa do Solimões recebe o Tarumã a partir das 18h30. A partida será em Manacapuru, no Estádio Gilberto Mestrinho.

Com informações da assessoria

