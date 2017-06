Fast e Princesa do Solimões empatam em 0 a 0 no 1º tempo

Em caso de persistência na igualdade, haverá decisão por pênaltis – Fotos: Janailton Falcão

Em duelo válido pela disputa do 3° lugar do Campeonato Amazonense 2017, Fast e Princesa do Solimões vão empatando em 0 a 0 , na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia. O duelo vale uma vaga para Copa Verde 2018. A partida está em seu intervalo e em caso de persistência na igualdade, haverá decisão por pênaltis.

Ambas equipes entraram em campo com apenas seis titulares cada. Já que no fim de semana, eles estarão representando o Amazonas em rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2017.

Bastantes desfalcadas e com vários reservas em campo com pouco entrosamento, ambas equipes erraram muitos passes na etapa inicial.

Nos primeiros 45 minutos houve somente duas finalizações. Aos 13, Weverton passou pela defesa fastiana em velocidade e chutou por cima do gol. O Fast apresentou perigo com Cassiano, aos 39. Ele entrou na grande área, cortou o defensor, mas foi prensado por Eric na hora do chute.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO