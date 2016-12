Fast é o único time amazonense na Copa SP de Futebol Júnior

Pela segunda vez consecutiva, o Fast é o único representante amazonense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. A seis dias da estreia no certame, marcada para às 14h (horário de Manaus) do dia 4 de janeiro, contra o anfitrião da chave 21, o São Bernardo no estádio Baetão, a diretoria do Rolo Compressor reforçou o grupo mesclando com atletas de outros times locais. Os outros páreos são o Bahia que foi vice-campeão da Copa do Brasil sub-20 e o campeão goiano juniores Trindade-GO. São Raimundo, Sul América, Penarol, Tarumã, Rio Negro e Manaus FC estenderam as mãos ao conterrâneo.

Após 18 atletas estourarem a idade permitida para a competição, dos 23 atletas que foram campeões amazonenses de futebol nos juniores em 2016, apenas cinco deles viajarão no dia 1º, entre os 21 atletas do elenco que disputarão a Copa São Paulo, a maior vitrine futebolística do país. Quatro nomes subiram do elenco juvenil ao elenco júnior. Trata-se do goleiro titular Alex Guerra, meia Vitinho e atacantes Alex Maxsuel e Lucas Espiga.

Treinador

Em sua segunda temporada à frente do Rolo Compressor na Copa SP, o técnico Darlan Borges, dono dos olhares clínicos do futebol local, já comandou cinco delegações no certame, ele garantiu que o time está pegando cancha e de todas as suas viagens é a equipe mais desentrosada, já que o grupo foi formado há dois meses.

“O trabalho é novo. Fomos campeões com uma faixa de idade e com outro grupo de outra geração, o novo time está pegando experiência e entrosamento entre eles. Mas, o lado bom dessa equipe, que eles são obedientes taticamente, assimilaram muito bem os trabalhos e estão muito focados em tudo que é implantando. A união deste time é fora do comum, esse conjunto é ponto forte. Estão com muito fôlego, já, que estão há dois meses em pré-temporada com o preparador físico do profissional, Ribamar Brandão”, explicou o treinador.

Duelos

Todos os compromissos do clube manauense na fase inicial serão disputados no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (município distante 17 quilômetros da capital). Pela segunda rodada, o Fast enfrentará no dia 6 de janeiro, às 19h (horário de Manaus), o Bahia, no estádio Baetão. Na terceira rodada, o time do Amazonas medirá forças diante o Trindade-GO, às 14h (horário de Manaus), do dia 8 de janeiro.

João Paulo Oliveira