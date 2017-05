Fast é multado e pode ficar sem jogar

Depois de Rio Negro e Nacional serem punidos com a perda de sete e vinte pontos, respectivamente, pela segunda comissão disciplinar (CD) do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/AM), na última segunda-feira (8), agora foi a vez do Fast Clube. Em tese, o time está suspenso de qualquer competição, seja de âmbito nacional ou regional.

O Fast foi penalizado por maioria de votos com a multa, com total de de R$ 2,5 mil, no processo nº 20/2017, do julgamento da primeira comissão disciplinar, realizada no último dia 3 de maio. O clube tinha o prazo de três dias úteis a contar da data da sessão.

O comunicado punição veio do presidente em exercício da primeira comissão disciplinar, Márcio Greyk José de Paula Raposo, nesta terça-feira (9). De acordo com a punição, o clube fica impedido de jogar até o cumprimento integral da decisão ou posterior deliberação.

Além disso, a entidade fica proibida de registrar, inscrever atletas e participar de reuniões junto as entidades desportivas, até que seja o pagamento de sua punição.

Paulo Rogério

EM TEMPO