Fast é eliminado da Série D por time de Roraima

Numa missão quase impossível, o Fast Clube jogava suas últimas chances para garantir a vaga na próxima fase do Brasileiro da Série D. No final, o Tricolor de Aço abriu o marcador, mas cedeu empate no final em 1 a 1, e acabou eliminado da competição, na noite deste domingo (25), na Arena da Amazônia, em Manaus. Para se classificar, o time amazonense dependia de outros resultados para seguir no Brasileirão.

Precisando da vitória, o Fast começou em cima do Baré, de Roraima, numa pressão enorme para fazer o primeiro gol. Aos 9 minutos, surgiu a primeira chance do time amazonense. Jogada pelo meio com Felipe, que abriu na direita para Wagner Diniz, que dominou na área e chutou a queima roupa em cima do goleiro.

De tanto pressionar, o Fast chegou ao primeiro gol aos 19 minutos com Felipe, que tocou para Leonardo chutar cruzado no canto direito, 1 a 0.

Aos 35 minutos, o primeiro lance de perigo do Baré. Wandão abriu na esquerda com Stanley, que chutou com perigo. Mas foi só.

No segundo tempo o Fast precisava aumentar a vantagem, se quisesse ficar com a vaga para a próxima fase. Mas aos 16 minutos, num lance pela direita na grande área o zagueiro Guigui acabou marcando contra: 1 a 1.

Aos 23 minutos, o Fast perdeu nova chance quando Felipe, sozinho, perde o gol. A partir daí o time roraimense ganhou confiança e jogou de forma ofensiva para marcar o segundo gol. Mas a partida ficou apenas no empate e, como os resultados dos demais jogos da rodada não foram favoráveis para a equipe amazonense, nosso futebol perde mais um representante no Campeonato Brasileiro de Futebol, série D.

Ficha técnica:

FAST CLUBE-AM 1×1 BARÉ-RR

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Fábio Santos de Santana (AC)

Gols: Leonardo 19 do 1º; Guigui (contra) 16 do 2º

FAST CLUBE: Paulo Wanzeler; Wagner Diniz, Bianor Neto, Guigui e André Luiz; Emerson, Augusto, Willian Saroa (Vitinho) e Railson (Peninha); Leonardo (Werley) e Felipe

Técnico: Donmarques Mendonça

BARÉ: Leandro; Luiz Carlos, Manolo, Jefferson e Nathan; Wandão, Rian (Rodrigo Marajo), Rafael Paulista e Cacau (Pelezinho); Nailson e Júnior Neymar (Stanley)

Técnico: Júnior Pinho

Como ficou:

Paulo Rogério

EM TEMPO