Fast é derrotado por Gurupi e cai para terceiro do grupo A2 da Série D

O Tricolor de Aço perdeu mais uma e se complicou no certame nacional. Em duelo disputado na tarde deste domingo (11), o Fast foi derrotado pelo Gurupi/TO por 2 a 0, no estádio Resendão, em Gurupi (município distante 223 quilômetros da capital Palmas). O duelo foi válido pela quarta rodada do grupo A2 da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2017.

Ambos os gols tocantinenses foram assinalados no segundo tempo. Por Antônio Flávio no primeiro minuto após o retorno dos vestiários e pelo atacante Bruno Morais aos 32.

A derrota deixou os amazonenses em situação complicada, já, que caíram da vice-liderança para a terceira colocação. A duas rodadas do fim da fase inicial, o Gurupi agora é o segundo da chave com os mesmos 5 pontos do Fast, porém, leva a melhor com 0 gols de saldo, contra 1 gol negativo do time amazonense.

O Fast volta a campo no próximo domingo (18), contra o líder da chave com 9 pontos, São Raimundo/PA, pela quinta rodada do grupo A2, no estádio Colosso dos Tapajós, em Santarém (PA).

João Paulo Oliveira

EM TEMPO