Fast confirma favoritismo e elimina Rio Negro do Amazonense

O Fast está de volta a uma final de Campeonato Amazonense, após quatro anos. Dono da melhor campanha da competição, o Rolo Compressor confirmou o favoritismo diante do Rio Negro, venceu por 2 a 1 e terá a chance de quebrar um tabu que lhe persegue: desde 1971 o tricolor não conquista o Estadual.

Os gols da partida, disputada na noite desta quarta-feira (19) na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, foram marcados por Robinho e Ronan para o time do técnico João Carlos Cavalo, e Rodrigo Ítalo para o Galo da praça da Saudade.

Além de um lugar na decisão do Barezão 2016, a vitória do Fast coloca a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da próxima temporada. No sábado (22), às 16h, na arena, o Rolo Compressor pode garantir o título e a vaga para a Copa Verde 2017. Para isso, terá de vencer o adversário da final, Princesa do Solimões, que na noite de ontem derrotou o Nacional por 2 a 0.

O jogo

Apesar do favoritismo do time tricolor para o confronto, o jogo ganhou contornos de dramaticidade ao terminar em 1 a 1 no tempo normal. Na prorrogação, quando jogava apenas pelo empate, o Rolo Compressor perdeu várias oportunidades de gol, mas soube aproveitar o desespero alvinegro, já no final do segundo tempo, para matar a partida em uma linda jogada de contra-ataque puxada por Charles e definida por Ronan, que, mais uma vez, entrara na segunda etapa.

André Tobias

Jornal EM TEMPO