Fast anuncia contratação do meio-campista Peninha

O Fast Clube segue se reforçando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (22), o diretor de futebol do clube, Rodrigo Novaes, confirmou a contratação do meio-campista Peninha. O jogador, que participou da campanha do título amazonense do Tricolor no ano passado, desembarcou em Manaus no último domingo (21).

Peninha volta ao Rolo Compressor após conquistar o Campeonato Candango pelo Brasiliense, no início deste mês. O atleta foi reserva durante toda a campanha do time amarelo, mas participou de várias partidas. Ele é o quinto reforço do Fast para a disputa da última divisão nacional. O goleiro Douglas, o lateral-direito Wagner Diniz, o zagueiro Leandro e o atacante Leonardo já haviam sido anunciados na semana passada.

“O Peninha preenche o setor de meio campo, de criação. É um meio-campista muito habilidoso e o trouxemos pelo campeonato que fez ano passado aqui com a gente. Foi o meia de ligação do time, que fez um campeonato muito bom. Jogador muito diferenciado”, elogiou Novaes, que vê a contratação do meia como uma forma de aumentar ainda mais a competitividade na equipe. Ele terá que disputar posição com Robinho, Willian Saroá, Railson e Werley.

O meio-campista reencontrará no elenco jogadores que fizeram parte, junto com ele, da conquista do título amazonense do ano passado. Com a sua chegada, o técnico Donmarques Mendonça terá a possibilidade de escalar o quarteto ofensivo que tirou o Rolo Compressor de uma fila de 45 anos. Em 2016, ao lado de Robinho, Cassiano e Charles, Peninha se destacou com a camisa tricolor.

Conforme o dirigente, o novo reforço terá condições de jogo já no próximo domingo (28), quando o Fast Clube irá encarar o São Raimundo-PA, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 16h (de Manaus).

André Tobias

EM TEMPO