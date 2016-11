Fãs reclamam de Johnny Depp como vilão de ‘Animais Fantásticos’

A confirmação de Johnny Depp como o vilão Grindelwald em ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ dividiu os fãs da saga Harry Potter. Muitos não gostaram de o ator -que foi acusado por Amber Heard, sua ex-mulher, de tê-la agredido- ter ganhado um papel no longa.

Pelas redes sociais, alguns disseram que a escolha de Depp para o papel é contrária ao que J.K. Rowling, autora da série, acredita. A escritora é conhecida por defender mulheres e minorias nas redes sociais. Ela não se pronunciou sobre a polêmica.

Houve até que já propôs boicotar o próximo filme do longa.

Depp deve ter uma pequena aparição no primeiro filme de ‘Animais Fantásticos’, cuja estreia está prevista para o dia 18 de novembro. Seu personagem, um antigo bruxo amigo de Dumbledore e que se torna malvado, deve ser a estrela do segundo longa, ainda sem data de estreia.

O caso

Heard pediu divórcio de Depp em maio e o acusou de agredi-la repetidas vezes. Em declaração juramentada, ela contou ter sido vítima de abusos físicos e verbais durante todo o tempo em que estiveram juntos.

A Justiça concedeu uma ordem de restrição, impedindo que o ator se aproxime dela até o caso ser julgado.

Depp e Heard se conheceram no set do filme ‘Diário de um Jornalista Bêbado’, de 2011, quando Depp ainda mantinha um relacionamento com Vanessa. Eles se casaram em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles, EUA, em fevereiro de 2015.

Os atores chegaram a um acordo para colocar um ponto final no casamento. Segundo o site ‘TMZ’, pelo divórcio, ambos concordaram que Depp pague a sua ex-mulher US$ 7 milhões, enquanto Heard deve retirar a denúncia de agressão que havia feito contra o agora ex-marido.

