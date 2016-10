Fãs fazem corrente de orações pela recuperação de Arlindo Júnior; estado do cantor é estável

Fãs, em especial os torcedores do boi-bumbá Caprichoso, e amigos realizam uma campanha de oração nas redes sociais e aplicativos de mensagens em favor do cantor Arlindo Júnior, o ‘Pop da Selva’, que está internado desde a última segunda-feira (10) no Hospital Samel, situado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Arlindo, que também é vereador de Manaus pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), passou mal durante uma sessão na Câmara Municipal (CMM) e está afastado das atividades por 15 dias. Após exames, foi constatado um derrame pleural, que é o acúmulo de liquido entre as pleuras.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Arlindo fez um procedimento cirúrgico nesta manhã para retirada de parte do líquido do pulmão. O objetivo do processo é descobrir qual a causa do derrame pleural. Os médicos avaliam três possibilidades, a primeira dele ter contraído uma bactéria resistente durante a campanha eleitoral deste ano; a segunda de uma possível pneumonia ou, em um caso mais extremo, diagnóstico de tuberculose.

A família ‘União Azul’ se pronunciou, por meio de um post na página do Facebook, e pediu apoio dos fãs de Arlindo. O presidente do boi Caprichoso também fez uma publicação, nesta quinta-feira (13), sobre o estado de saúde do cantor e pediu apoio em orações.

“Hoje, meu amigo e ícone do nosso boi-bumbá Caprichoso, Arlindo Jr, o ‘Pop da Selva’, vive um momento delicado em sua vida em Manaus e será submetido a uma cirurgia para restabelecer sua saúde. Quero prestar todo apoio moral ao ídolo da nação azulada para que ele se recupere tão logo desse problema de saúde e volte para o convívio de seus familiares, amigos e fãs. Vamos orar e apoiar o Arlindo Jr”, disse em um post.

A equipe médica recomendou que o vereador fique internado para um melhor acompanhamento e tratamento.

Boi Manaus

O levantador de toadas estava confirmado entre uma das atrações do esquenta do Boi Manaus, neste sábado (15), que acontece no anfiteatro da Ponta Negra. Ele e o apresentador oficial do Boi Garantido, Israel Paulain, subiriam juntos no palco às 21h, mas a participação de Arlindo foi cancelada.

A participação do cantor no circuito Ponta Negra, no dia 22 de outubro, onde cantaria junto com a marujada, também foi cancelada.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO