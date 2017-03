Fãs falam da inspiração trazida pela música gospel

As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Victor Hugo escreveu isso em meados do Século XIX, mas até hoje é fato. Foi assim com o acadêmico de Engenharia Emerson Barreto, de 26 anos, quando ouviu os louvores da nova canção de Fernanda Brum, “O que tua glória fez comigo”. Ele se viu encantado com a mensagem.

“Essa música mexeu demais comigo, afinal, fala do servo de Deus que se afastou de seus caminhos, mas acaba voltando, por um dia ter sido escolhido. Já fui da casa de Deus por sete anos, e por quatro anos, vivi longe. Essa canção retrata muito bem a minha história. Afinal, fui levita (fazia parte da banda musical da igreja), e fui muito envolvido com a música, inclusive com as dela”, conta o estudante.

Já com a empresária Raynna Caldas, de 28 anos que, no Natal de 2007, ainda adolescente e sem perspectiva de um amor, conheceu o seu marido ouvindo Fernanda Brum. “Durante o natal, na minha casa, eu estava assistindo ao DVD da Fernanda e havia várias pessoas presentes. Nesse dia, conheci o pai da minha filha. Começamos a namorar no mesmo dia. Foi amor à primeira vista”, conta. Segundo a empresária, a música que estava tocando na hora era “Espírito Santo”. Desde então, ela coleciona CDs da cantora gospel.

Para o artista visual Gustavo Miguel, de 20 anos, a relação dele com a banda Livres vem de muito tempo, desde quando estourou a música “Vai valer a pena”. “Essa música falou bastante comigo. Me deu esperança, força, confiança e fé. Muita fé!”, afirma.

O jovem artista considera Juliano Son um bom líder. “Sempre assisto algumas pregações dele. A minha favorita é aquela que começa com uma música bem rápida e diz assim: ‘Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar’. Admiro o Juliano pois ele negou certos prazeres do mundo e se entregou totalmente ao ministério de Cristo e sempre prega isso quando tem oportunidade”, ressalta.

“Em alguns momentos da minha vida, Deus usou as músicas dele em minhas andanças, atrás dos meus objetivos. Não sou nenhum cantor, mas quando estou sozinho, canto várias e me lembro o quanto eu devo ser grato, reconhecer minhas conquistas, valorizar a minha família e não dar tempo para aquilo que não me dará fruto”, explica o jovem.

Para quem quiser assistir às apresentações de Fernanda Brum e de Juliano Son e banda Livres, os ingressos já estão à venda nas lojas Asya Fashion, dos shoppings Sumaúma e Amazonas, no Shopping da Bíblia e ainda no site www.shoppingingressos.com. Os valores variam de R$ 35 (meia) a R$ 50 (front stage).

Bruna Chagas

EM TEMPO