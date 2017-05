Fãs de Harry Potter fazem trailer independente de filme sobre vilão da saga

Um grupo de quatro amigos está produzindo por conta própria um spin-off (filme antes dos filmes originais, ou derivado deles) da franquia “Harry Potter“. O quarteto de garotos, que são italianos, se dividem entre escrever o roteiro, dirigir, operar câmera, editar e compor músicas originais.

O filme tem como título “Voldemort: Origins of the Heir” (em tradução livre, “Voldemort: A Origem do Herdeiro”), e conta a história da ascensão do grande vilão da saga do bruxinho.

Eles produziram um trailer em 2016 que teve 1,7 milhão de acessos no Youtube. Neste domingo (28), o grupo publicou outro vídeo, que em menos de 24 h passou de meio milhão de visualizações.

No Facebook, o vídeo fez ainda mais sucesso: uma versão legendada em português foi visto por mais de 700 mil brasileiros.

Agora, os jovens produtores estão em busca de financiamento para realizar o filme completo. Eles inclusive abriram a possibilidade de outros fãs colaborarem com doações.

O vídeo pode ser visto neste link.

FolhaPress