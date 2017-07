Fãs de ‘Game of Thrones’ têm encontro marcado neste sábado em Manaus

“Povo do Norte, o inverno chegou! Convocamos todos os nortenhos para a batalha por Westeros!”. É assim que o Mapingua Nerd, aliado à Editora Leya, convida todos os aficionados pela série Game of Thrones para mais um encontro de fãs no próximo sábado (15), véspera da estréia da tão esperada nova temporada, às 16h, no Espaço Thiago de Mello – Saraiva Megastore -, Manauara Shopping, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Depois de mais de um ano sem episódios novos, a série Game of Thrones finalmente retorna para as telinhas da TV a cabo no próximo domingo (16). Para a felicidade geral dos fãs manauenses da saga de livros “As Crônicas de Gelo e Fogo” haverá, também no domingo, o evento “Inimigos ao Norte”.

No local, o debate será comandado por Andréa Gouvea, Rebeca Almeida, César Edgar (Mapingua Nerd), Olavo Montenegro (Tambacast) e Mario Nakamura (2Nerd). Junto com o público, eles irão analisar pistas, debater teorias e fazer previsões sobre a nova temporada, além de matar alguns “caminhantes brancos”, haverá sorteio de brindes temáticos oferecidos por parceiros como Loja Biboca, Personalize Quadros Decorativos, Loja Renk, Imperial Pub e Editora Leya.

Sétima temporada

A HBO liberou, no último fim de semana, as sinopses e títulos dos três primeiros episódios da sétima temporada. As sinopses são curtas e não muito reveladoras, mas já abrem espaço para muitas especulações e teorias.

Episódio 7.01: “Dragonstone” (Pedra do Dragão);

Data: Domingo, 16 de julho (9:00-10:00 p.m. ET/PT);

Sinopse: Jon (Kit Harington) organiza a defesa do Norte. Cersei (Lena Headey) tenta se equiparar às ameaças. Daenerys (Emilia Clarke) chega ao seu lar;

Roteiro: David Benioff & D. B. Weiss;

Direção: Jeremy Podeswa.

Episódio 7.02: “Stormborn” (Nascida da Tormenta);

Data: Domingo, 23 de julho (9:00-10:00 p.m. ET/PT);

Sinopse: Daenerys (Emilia Clarke) recebe uma visita inesperada. Jon (Kit Harington) enfrenta uma revolta. Tyrion (Peter Dinklage) planeja a conquista de Westeros;

Roteiro: Bryan Cogman;

Direção: Mark Mylod.

Episódio 7.03: “The Queen’s Justice” (A Justiça da Rainha);

Data: Domingo, 30 de julho (9:00-10:00 p.m. ET/PT);

Sinopse: Daenerys (Emilia Clarke) abre sua corte. Cersei (Lena Headey) devolve um presente. Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) aprende com seus erros;

Roteiro: David Benioff & D. B. Weiss;

Direção: Mark Mylod.

