Fãs de Emilly e Marcos pedem a reconciliação do casal

Os fãs do casal formado por Emilly e Marcos no “BBB17” relembraram o primeiro beijo trocado por eles, que aconteceu em 17 de fevereiro.

Exatos dois meses depois, os fãs começaram uma campanha com as hashtags “VoltaMally” e “2MesesMally”, para que o casal não deixe a data passar em branco.

Muitos deles, no entanto, pedem a reconciliação do casal: “Vocês formaram o casal mais lindo de todos os casais que estiveram no ‘Big Brother'”, escreveu uma internauta no perfil de Marcos no Instagram. “Estou eufórica e nervosa pra ver vocês juntos de novo”, “Torcendo para o amor vencer”, escreveram outras.

Marcos deixou o “BBB17” expulso por agredir Emilly física e psicologicamente. Emilly venceu o reality e levou para casa o prêmio R$ 1,5 milhão.

Os dois não se falaram na final do programa e mantiveram distância desde então. Na segunda (17), Emilly prestou depoimento sobre o caso. Marcos usou as redes sociais para revelar que esperou o abraço de Emilly na final, e mostrou no Instagram que está curtindo um pouco de tranquilidade junto à natureza.

Folhapress