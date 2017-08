Fãs de carros rebaixados pagam até R$ 3.500 pela personalização

O rebaixamento é um estilo, um hobby, que envolve muitos manauenses – Divulgação

O interesse por carros rebaixados movimenta um público significativo na capital amazonense. Somente a comunidade Sokados Manaus, no Facebook, reúne mais de 19 mil fãs deste tipo de personalização de veículos, que tem como objetivo estético deixar a suspensão do automóvel cada vez mais próxima do solo. A modificação pode chegar ao investimento de até R$ 3,500 mil.

Pedro Vieira, 25, é vendedor de autopeças e diz ser fã de rebaixamento de carros desde os 10 anos. “Meu primo tinha um Gol personalizado e, quando vi pela primeira vez aquele veículo, pensei em ter um igualzinho. Isso passou a ser meu sonho”, disse o admirador do estilo, que é administrador da página no instagram @zeronovedois, com mais de 50 mil seguidores.

Vieira realizou o sonho de infância há 4 meses, quando se tornou proprietário de um Gol, geração 3, ano 2005. “Fui trocando de carro até chegar no modelo que eu sempre quis. Tive Celta, Kadett e Corsa, todos rebaixados. Fiz as modificações com amigos que trabalham com suspensão”, contou.

Sobre as limitações no trânsito com a personalização e o preconceito de algumas pessoas, o publicitário Matheus Malta diz que não tem problemas com o carro rebaixado. Segundo ele, o rebaixamento é um estilo, um hobby, assim como quem gosta de motos e carros de corrida. Pedro diz que dirige rebaixados desde os 18 anos e que não tem dificuldades em ter que passar por lombadas e buracos, pois sabe onde pode conduzir.

O tipo de suspensão pode ser fixa, a partir de R$ 600; de rosca, com regulação manual, e regulada por ar – que pode custar até R$ 3.500 mil. A regulagem é feita por controle remoto e o cliente pode optar em manter o carro alto ou baixo. O rebaixamento não requer cortes na lataria do automóvel, somente se o proprietário do carro preferir baixar o carro no limite do chão.

Os modelos preferidos para personalização são Celta, Gol, Corolla, Honda Civic e as pick-ups Hilux e S-10, além dos clássicos Fusca e Chevett. Para realizar um rebaixamento é necessário levar o veículo para ser vistoriado pelo Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Convenção de fãs

Neste domingo (27), a partir das 16h, os fãs de carros personalizados se reúnem no evento ‘Encontro de Rebaixados’. No encontro será realizado um bate papo e ainda uma exposição de mais de 100 veículos novos e antigos com suspensão alterada. O evento ocorre no estacionamento externo do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

A entrada é aberta ao público e as inscrições para expositores custam R$5. O evento é uma realização dos grupos Rebaixados Manaus e Sokados Manaus.

