Farmacêuticos participam de semana de qualificação no AM

A IIIª Semana do Farmacêutico promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF-AM), em parceria com o Conselho Federal de Farmácia (CFF) teve sua abertura realizada no Auditório da Farmácia de Manipulação Bioexata, na tarde dessa quarta-feira (19), com a palestra: “Cuidados Farmacêuticos na dispensação de psicofármacos”, ministrada pelo chefe de assistência farmacêutica do Distrito Sul da Semsa Manaus, Reginaldo Costa.

O evento reúne profissionais de diversas regiões do Brasil para ministrar palestras e estimular o debate de temas atuais e relevantes à categoria. De acordo com a presidente do CRF-AM, Ednilza Guedes, que esteve presente durante a abertura do ciclo de palestras, o objetivo principal é transmitir nestes dois dias de atividades muita informação e atualização para o setor farmacêutico local.

“A qualificação e estudo sempre é necessária para se tornar um profissional competente e completo, aqui estaremos propondo a troca de experiências e enriquecendo a formação e a vivência profissional dos participantes e, consequentemente, a melhoria dos serviços de saúde da população”, observa Ednilza Guedes.

De acordo com o diretor secretário geral, Jardel Inácio, idealizador e organizador da Semana, o comparecimento dos profissionais às palestras mais uma vez comprovou que o CRF-AM, está no caminho certo, pois o número de inscritos foi grande por farmacêuticos em busca de conhecimento. Segundo o diretor, o calendário de atividades acadêmicas, já está definido até novembro de 2017.

“Os ciclos de debates já tem uma programação completa, em janeiro tivemos a segunda semana do farmacêutico, em maio teremos o primeiro módulo do curso de Excelência Farmacêutica,em julho o segundo módulo também do Excelência Farmacêutica e no mês de setembro, estaremos com a quarta semana do farmacêutico, além de algumas atividades paralelas sempre pensando na qualificação profissional dos farmacêuticos do Amazonas”, conclui Jardel. O ciclo de palestras segue até amanhã.

Com informações da assessoria