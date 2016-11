‘Farei o que puder para apoiá-lo’, diz Madonna sobre o filho detido por posse de maconha

A popstar Madonna pediu privacidade, após seu filho Rocco Ritchie, 16, ser detido em Londres por posse de maconha.

Em comunicado enviado à agência Associated Press, a cantora disse se tratar de um assunto de família. “Eu amo muito o meu filho. Farei tudo o que eu puder para apoiá-lo no que ele precisar e eu peço que vocês respeitem nossa privacidade neste momento.”

Segundo reportagem do tabloide britânico “The Sun”, o jovem, que vive com o pai em Londres, teria sido denunciado à polícia por seus vizinhos.

Ao ser abordado pelos agentes, uma pequena quantidade de maconha foi encontrada em seus pertences. A detenção aconteceu em 28 de setembro, mas só agora veio a público.

Ainda segundo o jornal, não houve registro criminal contra Rocco por se tratar da primeira detenção dele.

No início do ano, Madonna e o ex-marido, o cineasta cineasta Guy Ritchie, disputaram a guarda do filho, que preferiu ficar com o pai na Inglaterra.

