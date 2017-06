Fapeam nega extinção de programa de divulgação científica no Amazonas

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) negou ao Portal EM TEMPO que tenha encerrado o Programa de Divulgação Científica da instituição, conforme divulgado na imprensa na terça-feira (31). A informação apontava que a extinção do projeto teria atingido principalmente jornalistas e designers que atuavam no órgão e, que todos teriam sido demitidos, com exceção da chefia.

De acordo com o Coordenador de Programa de Inovação da Fapeam, Dércio Reis, as pessoas que atuaram no programa, até o dia 31, foram selecionadas por meio do edital 008 /2014, cuja validade havia terminado, embora ainda tivesse sido prorrogado por mais um ano. “A Fapeam não acabou com o programa, o que ocorreu foi que o edital, por meio do qual essas pessoas foram contratadas, encerrou. Elas sabiam que esse edital terminaria em maio. Os contratados no edital de 2014 trabalharam no projeto durante 32 meses. Verificamos também que o formato das mídias se modificou. Optamos por abrir um novo edital para contratação de novos profissionais com perfil diferenciado, que estejam mais aptos a trabalhar com mídias sociais e outras plataformas”, enfatizou.

Questionado sobre o motivo do edital para contratação de novos profissionais não ter sido lançado, Reis informou que o fato do Amazonas estar em um período de pré-eleição, por força de lei, não é possível lançar novos editais. “Existe um prazo para lançamento de editais que deve ser de, no mínimo, 30 dias antes da seleção, e isso coincidiu com o fato de termos entrado num período de eleições, em que ficam proibidos concursos ou lançamentos de editais por parte do governo. Nós não poderíamos imaginar que ficaríamos impedidos pelas eleições, pois o processo da cassação do ex-governador e a marcação de novas eleições ocorreu de forma inesperada”, disse o coordenador.

Derson Reis disse ainda que não houve demissão ou eliminação como tem sido divulgado. “Como eu já disse, não houve demissão ou eliminação. O que ocorreu é que o Edital foi encerrado por força do prazo. O programa não foi extinto pela Fapeam, vai continuar normalmente e novo edital para contratação de novos profissionais será lançado, assim que for possível e a lei permitir”, explicou.

Reação

A notícia da extinção do programa, negado por parte da Fapeam, revoltou professores, jornalistas e pesquisadores. Para o professor e ex-secretário da extinta Secretaria de ciência e Tecnologia (SECT), e ex-presidente da Fapeam, Odenildo Sena, o próprio fim da SECT, no governo de José Melo, foi o mote inicial para o desmantelamento de uma política de CT&I que projetou a ciência produzida no Amazonas para todo País.

“A Fapeam foi considerada a quarta fundação com maior volume de investimentos. Isso incluía o financiamento de pesquisas, formação de novos grupos de pesquisa, o estímulo à iniciação científica, tanto na graduação quanto nas escolas de ensino fundamental e médio, o avanço na necessária formação de mestres e doutores, o surgimento de novos programas de pós-graduação, a interiorização da pós-graduação e por ai vai. O vigor do Programa de Divulgação Científica proporciona o necessário compartilhamento de todas essas e outras acoes da sociedade, num esforço inovador para a popularização da ciência.

Odenildo Sena disse ainda que, se ficasse comprovado a ideia de extinção do programa, associada à falta de zelo com os bolsistas que não têm dia certo para receber, seria lamentável e doloroso, além de irresponsabilidade por parte de gestores públicos. Ele frisou que foram mais de 10 anos para se alicerçar e construir os avanços em torno da Ciência e Tecnologia, no Amazonas.

Para a Profissionais que passaram pelo Departamento de Divulgação Científica da Fapeam, como a jornalista e professora Edilene Mafra, o fim do programa representaria um descaso com a divulgação científica no Estado. “Fala-se tanto em sustentabilidade, mas o governo que financia os projetos precisa pensar também na sustentabilidade desses programas. A divulgação científica tem diversos objetivos, entre eles, dar o retorno à sociedade sobre os investimentos na área e, acima de tudo, aproximar a ciência da população, além de mostrar como a ciência impacta a vida das pessoas. O governo deve ser o primeiro a dar exemplos. Não podemos jamais fechar a possibilidade de informar e formar massa crítica”, declarou.

Para o professor Carlos Fábio, ex-bolsista e ex-colaborador do Programa de Iniciação Científica, não houve interesse em renovação dos contratos atuais, pois segundo ele, o edital poderia ser prorrogado até 2018.

Gláucia Chair

EM TEMPO