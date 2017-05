Famoso humorista homenageia Manaus em vídeo cantando rap

O ator e comediante Murilo Couto, que se apresenta neste sábado (6), no Teatro Manauara, bairro Adrianópolis Zona Centro-Sul de Manaus, divulgou, nesta quarta-feira (3), um vídeo nas redes sociais, onde aparece cantando um rap com algumas informações e curiosidades sobre a capital amazonense. Com um pouco mais de dez horas publicado na rede, o conteúdo, intitulado “rap da pesada”, já teve mais de 190 mil visualizações, cerca de 5 mil curtidas e já ultrapassou 5 mil compartilhamentos.

Murilo Couto, o “negro de Belém”, como o próprio se intitula, é ator e comediante. Atualmente é repórter do late show no programa The Noite com Danilo Gentili, veiculado pelo SBT, e é integrante e fundador da Banda Renatinho e do Em Pé na Rede, primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil. No vídeo, o artista fala do clima em Manaus, do “Encontro das Águas”, da cultura popular influenciada pelos bois de Parintins, Caprichoso e Garantido, das dificuldades do transporte público, da segurança pública e dos cartões postais, como o Complexo Turístico Ponta Negra. Ele também diz que deseja conhecer uma das personalidades do Amazonas, famosa por vídeos nas redes sociais, a Patixa Teló.

A mensagem encerra com o famoso bordão “Arrocha Alvorada. José Aldo é animal”, em alusão ao bairro de Manaus onde nasceu e cresceu o lutador amazonense de MMA, José Aldo.

Carreira

Murilo iniciou a carreira artística no teatro em 2004, mas ficou conhecido em 2009 quando fez parte do elenco do seriado Malhação, telenovela de uma emissora brasileira. Participou do elenco fixo do Comédia em Pé, primeiro grupo de comédia do Brasil, que revelou grandes nomes do humor como Fábio Porchat e Léo Lins.

No próximo semestre, ele estreará, ao lado de Tatá Wernerck e Maurício Meirelles, um programa de humor do canal fechado Multishow. Murilo Couto apresenta seu segundo show solo de Stand Up Comedy – Só Queria Ser Um Artista , Amado e Respeitado pelo Brasil – onde busca se firmar como artista brasileiro respeitado, tocando músicas de própria autoria e abordando temas “polêmicos”.

Com seu jeito simples, ele passa os dias de chinelo, estilo férias o ano todo, conquistando o público com seu humor expressivo.

EM TEMPO

Com informações da assessoria