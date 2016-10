Famoso com hit ‘Mila’, cantor baiano cria canal no Youtube e diz que tentou se matar duas vezes

O cantor Netinho, que ficou famoso na década de 1990 pelo hit ‘Milla’, revelou nesta sexta-feira (28) que tentou se matar duas vezes desde que foi hospitalizado, em 2013, “Não consegui porque sou medroso”, disse.

Em um vídeo em seu canal do YouTube, na qual o cantor falava para o celular e filmava sua imagem no espelho do banheiro, Netinho explicou que os vários problemas de saúde que enfrentou o fizeram perceber que precisava se dedicar a algo a mais que a música.

“Tenho certeza que não fiquei vivo após esses quatro anos apenas para cantar, para continuar fazendo música positiva, alegre e emocionante. Tenho certeza que fiquei vivo para mandar uma mensagem relacionada ao período que passei”, disse.

“Foram quatro anos de várias idas e voltas da morte, de duas tentativas de suicido que não deram resultado, porque sou medroso e de ter sobrevivido a uma situação que a cada 1.000 pessoas que enfrentam, vive uma”, completou o cantor, sem dar detalhes sobre as tentativas de tirar a própria vida.

Em 2013, Netinho foi internado devido a problemas vasculares. Em seu período no hospital, descobriu uma inflamação no músculo do abdômen e problemas no fígado. Depois, voltou a ser internado ao sofrer três acidentes vasculares cerebrais.

O artista, então, resolveu abrir um canal no YouTube e usar as redes sociais para passar mensagens de inspiração e de superação, além de divulgar um livro que lançará o qual abordará os momentos complicados de suas seguidas internações.

“Sou um homem que acredita que tudo o que encaramos na nossa vida é positivo se soubermos encarar como aprendizado e ensinamento”, completou.

Folhapress