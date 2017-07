Famílias vítimas de incêndio na Compensa receberão aluguel e alimentação da prefeitura

As vítimas receberam ajuda de alimentação e doação de roupas da igreja católica comunidade São Pedro – fotos: Arthur Castro

Oito famílias, da comunidade meu bem meu mal, no bairro da Compensa, Zona Oeste, que tiveram as casas incendiadas, após um ar-condicionado pegar fogo, na noite da última quinta-feira (13), irão receber auxílio aluguel e alimentação da Prefeitura. Na manhã desta sexta-feira (14), órgãos como a defesa Civil e Semasdh estiveram no local. A Defesa Civil fez a demolição das residências, para evitar desmoronamento e acidentes.

De acordo com a defesa Civil, cinco familiares tiveram as casas completamente destruídas. Três delas, tiveram as casas parcialmente danificadas.

Pela manhã, as vítimas receberam ajuda de alimentação e doação de roupas da igreja católica comunidade São Pedro. O local também foi usado pelos desabrigados como lugar para dormir, já que havia muitas crianças entre as famílias.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local pela manhã para fazer o cadastro das famílias

Segundo o jardineiro Arles Vasconcelos, 36, como a comunidade é de difícil acesso, os bombeiros tiveram dificuldade para chegar às casas e apagar o fogo. “Os bombeiros chegaram muito rápido, mas estava difícil chegar com as bombas d’água. Se não fosse isso, somente duas casas seriam atingidas pelo fogo. A minha casa foi totalmente destruída. Eu só consegui salvar meus filhos. Foi um desespero”, contou.

O jardineiro disse ainda que, ao sair da casa em chamas, os vizinhos ainda tentaram apagar o fogo com a água da torneira, no entanto, não havia água na comunidade.

A Semasdh informou que serão oferecidos aluguéis sociais as famílias que tiveram perda total. Para aquelas que tiveram perdas parciais, serão oferecidas cestas básicas, além da emissão de documentos.

