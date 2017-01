Famílias são resgatadas pelos bombeiros de áreas alagadas

Pelo menos quatro famílias foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) em áreas alagadas durante a forte chuva que atingiu Manaus até o fim da tarde deste domingo (22). Vários pontos de alagamentos foram registrados, além de desmoronamentos de barrancos e tombamentos de arvores. O trânsito também ficou parado em algumas áreas.

De acordo com o soldado Denis Ferreira do CBMAM, equipes foram deslocadas para a Rua Acre, no bairro Nova Cidade, e Rua 50, bairro Mutirão, atrás do DB da Cidade Nova, na Zona Norte, para averiguar ocorrências de inundação com pessoas presas no interior dos imóveis.

O igarapé que corta a rua Acre transbordou e as ruas ficaram alagadas, chegando a atingir algumas casas. Os moradores de duas residências não conseguiam sair dos locais e acionaram os bombeiros. Por volta das 17h20, os bombeiros foram acionados novamente para retirar pessoas ilhadas dentro de residências, localizadas no beco Itauba, Jorge Teixeira, próximo da feira do Produtor.

Jailson Costa, 21, perdeu todos os móveis durante a chuva deste domingo. Ele, que mora na rua São Lázaro, bairro Nova Vitória, não sabe como vai conquistar novamente os bens pessoais. Geladeira, cama, cômoda e outros objetos ficaram embaixo d’água.

Tombamento

Uma árvore tombou durante o temporal na avenida Camapuã, próximo ao Terminal de Integração 4, na Zona Leste, e obstruiu a passagem de veículos no local. A Polícia Militar e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram acionados e ajudam os motoristas. Os bombeiros vão retirar a árvore ainda hoje. Outra árvore caiu em cima de uma casa na rua 122, Cidade Nova. Não houve vítimas.

Alagamentos

Ao todo, a Defesa Civil municipal registrou 17 pontos alagamentos em todas as zonas de Manaus. Petrópolis, Mundo Novo, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Rio Piorini, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Amazonino Mendes, Monte Sião, Grande Vitoria, São José, Jorge Teixeira, Grande Vitória e Hileia foram alguns dos bairros atingidos.

O condomínio onde mora a médica ginecologista, Eliana Call, foi um dos pontos alagados neste domingo. O muro do conjunto Murici, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, corre o risco de desabar devido ao acúmulo de água. Os carros dos moradores ficaram debaixo d’água e ninguém consegue deixar o local.

Risco de desabamento

Segundo os bombeiros, duas casas estão com riscos de desabamento nas proximidades da avenida Grande Circular, na Zona Leste. A Defesa Civil foi acionada e registrou, até às 17h, pelo menos oito ocorrências.

Desmoronamentos

Oito deslizamentos de barrancos foram registrados na rua Camapuá, Cidade Nova, rua I, 65, Santa Inês, e nas ruas Targete, Magnólia e Miratinga, no Jorge Teixeira. Um muro também desabou na rua L, no mesmo bairro.

Bruna Souza

EM TEMPO