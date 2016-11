Famílias são despejadas de um terreno sem ordem judicial na Zona Leste

Quatro famílias que residiam há pouco mais de um mês em um terreno localizado na rua Ararirá, no bairro São José 2, Zona Leste de Manaus, que supostamente pertence a Manaus Ambiental, foram despejadas do local e estão acusando a concessionária de expulsá-las do terreno sem qualquer amparo judicial.

Segundo relato de um dos moradores, que preferiu se identificar apenas como Junior, na manhã da última sexta-feira (11), um representante de uma empresa de segurança, que presta serviço terceirizado para a Manaus Ambiental, foi ao local anunciar a desapropriação do espaço, mas em nenhum momento apresentou o documento expedido pela justiça determinando a retirada das famílias.

“Esse terreno estava abandonado há mais de 10 anos. Como todos que estavam morando lá estão desempregados, decidimos invadir no mês passado. Montamos nossas casas, limpamos o terreno e estava tudo tranquilo. Do nada surgiu essa empresa GR segurança patrimonial dizendo que era representante da Manaus Ambiental e que a ordem era de retirar todo mundo do local. Não houve apresentação de mandado de reintegração. Eles já foram demolindo os barracos e jogando as nossas coisas no meio da rua”, disse.

Junior comentou ainda que a GR acionou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para dar apoio a ação, mas os militares se negaram a participar da desapropriação após saberem que não existia mandado de reintegração de posse expedido pelo juiz.

“Não apresentamos nenhum tipo de resistência para sair do terreno e, mesmo assim, eles chamaram a PM. Ao saberem que eles não tinham mandado, e muito menos um documento que prova que a Manaus Ambiental é de fato a dona do terreno, a polícia resolveu se afastar do caso. Agora estamos sem teto, enquanto isso, uma empresa se apossou de um espaço que provavelmente também não seja dela, uma vez que a única alegação deles é que o local foi doado e, por isso, não tem título, mas que pertence a concessionária”.

O EM TEMPO tentou contato com a Manaus Ambiental e com a GR segurança patrimonial, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO