Famílias são despejadas de terreno no Jorge Teixeira; área é da prefeitura

Ao menos 50 famílias foram despejadas na manhã desta quarta-feira (22) de um terreno localizado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Revoltados, populares chegaram a ameaçar bloquear a via e ater fogo em pneus e madeiras, logo após o termino da ação dos servidores municipais. A área pertence à prefeitura de Manaus.

A ação administrativa, assim classificada pelos órgãos municipais que participaram da retirada dos invasores, será realizada nos próximos dias, em outros terrenos que também pertençam à prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), o terreno desapropriado hoje será destinado para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

“A desarticulação desta invasão foi um pedido do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis), que solicitou apoio dos órgãos municipais para a retirada dessas famílias. Neste local existiam apenas 5 barracos montados, o resto era só demarcações feitas por pessoas que já têm casas próprias e que queriam se apropriar desse espaço. Vamos fechar esse local com tapumes para que ele não volte a ser ocupado”, informou a secretaria.

Os invasores relataram que o terreno estava abandonado há mais de 20 anos e que, durante todo este tempo, a prefeitura não realizou nenhuma benfeitoria no local. De acordo com os moradores da área, o terreno servia apenas como depósito de lixo e de esconderijo para bandidos. Eles afirmaram ainda que já tinham solicitado da prefeitura uma permissão para utilizar o espaço como habitação, mas que, até o momento, o município ainda não tinha se pronunciado.

“Estávamos no terreno há quatro meses. Esse espaço estava abandonado, cheio de mato e com uma placa velha de uma obra que nunca saiu do papel. Era usado só para coisa errada: matadouro, estupro, esconderijo. Só foi a gente limpar o local que a prefeitura tomou posse com a desculpa que vão construir uma UBS. Tudo mentira. Daqui a um mês esse terreno estará cheio de mato novamente”, disse uma moradora que se identificou apenas como Patrícia.

Ainda de acordo com os populares, a prefeitura não notificou as famílias que foram pegas de surpresa no início desta manhã com a chegada dos tratores que derrubaram os barracos. Segundo denúncia dos moradores, eles não tiveram a oportunidade de retirarem os móveis e demais objetos pessoais das casas.

“Acordamos com o barulho das máquinas. Primeiro deram apenas 20 minutos para gente retirar nossas coisas. Não passaram nem 10 e eles começaram a destruir nossos barracos. Conseguimos salvar os objetos principais, mas muitas coisas foram perdidas. Na eleição, eles nos tratam com amor, depois é na porrada”, relatou uma moradora do terreno.

A Semmasdh contesta a versão dada pelos moradores e informa que todo o processo de retirada dos barracos do terreno foi feito pacificamente. A secretaria também apontou que, por se tratar de uma ação administrativa, não era necessário a emissão de um comunicado aos moradores. “Não se trata de uma invasão consolidada. Só cabe uma notificação prévia desse tipo de ação quando é reintegração de posse. Se tivéssemos a oportunidade de avisá-los, hoje teria uma resistência maior, com uma situação mais desagradável”, informou.

A desapropriação do local contou ainda com ajuda da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Defesa Civil do Município e Guarda Municipal.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO