Famílias que tiveram casas atingidas por incêndio no Petrópolis recebem aluguel social

Os moradores que tiveram suas casas destruídas pelo fogo no beco do Dilúvio, próximo à rua Paulo VI, no bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, receberam a visita dos servidores da Defesa Civil do Município e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) na manhã desta terça-feira (4). As residências atingidas eram todas de madeira. Seis delas foram totalmente destruídas, outra parcialmente.

A prefeitura iniciou o atendimento às famílias ainda na noite do ocorrido. No local, os agentes da Defesa Civil avaliaram os estragos do incêndio, analisaram riscos em imóveis próximos das casas atingidas e orientaram os moradores sobre procedimentos.

Servidores da Semmasdh fizeram o cadastramento das dez famílias afetadas. Foram entregues 21 colchões, 20 lençóis e 13 cestas básicas. As famílias serão incluídas no Aluguel Social. A assistência social da prefeitura também está auxiliando as famílias que perderam seus documentos sobre os procedimentos necessários.

Agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também estiveram na área na manhã desta terça-feira para começar a recolher os destroços.

Com informações da assessoria