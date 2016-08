Famílias procuram jovens desaparecidos em Manaus

O estudante de Engenharia Civil Paulo Renato Formentim Lopes Filho, 20, está desaparecido desde a noite do dia 18 de agosto deste ano. O jovem é morador de um condomínio residencial situado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste.

De acordo com a mãe dele, Lidiane Albuquerque Filizola, da última vez em que foi visto Paulo teria informado que iria lanchar com um tio dele. Quem puder colaborar com informações sobre Paulo, pode entrar em contato com os familiares, nos números: (92) 3657-8107 ou 98100-4848.

Outro desaparecido

Everson Vasconcelos da Silva, 25, está desaparecido desde a tarde do dia 20 de agosto deste ano. Ele é morador da rua Caetano Andrade, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Segundo a irmã dele, Soraya de Vasconcelos dos Santos, no dia do desaparecimento, Everson saiu da casa onde mora por volta das 15h. Na ocasião, informou que iria pescar com um amigo em um local conhecido como ‘Boca do Lago’, no bairro Puraquequara, Zona Leste da capital.

Quem tiver informações sobre Everson, pode ligar para os familiares por meio dos números: (92) 99342-1883 ou 99369-1390.

Deops

A polícia destaca que em ambos os casos, quem tiver informações que levem ao paradeiro dos rapazes, pode entrar em contato também com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268.

Com informações da Assessoria