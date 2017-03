Famílias prejudicadas pelas chuvas recebem cestas básicas

As famílias que foram prejudicadas pelas fortes chuvas da última segunda-feira (27) receberam cestas básicas na tarde desta quarta (1º). A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) entregou 90 kit aos moradores dos bairros Alfredo Nascimento e Francisca Mendes II, ambos da zona Norte.

Inicialmente, 82 famílias haviam sido cadastradas, mas durante a tarde, outras oito famílias procuraram as equipes técnicas alegando terem sofrido perdas. De acordo com o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, as secretarias municipais continuarão acompanhando as famílias até que todas as necessidades tenham sido atendidas.

“Conforme as determinações do prefeito Artur Neto e do prefeito em exercício, Marcos Rotta, nós antecipamos a entrega das cestas básicas, que seria amanhã (2), de forma a suprir as primeiras necessidades dessas famílias. A prefeitura de Manaus continuará no bairro para realizar a limpeza do igarapé e também as obras necessárias para a solução do problema”, afirmou.

Com relação a necessidade de inserir famílias no Auxílio Aluguel, a Semmasdh aguarda a conclusão do laudo da Defesa Civil de Manaus sobre as casas que estão em risco de desabamento.

Com informações da assessoria