Famílias prejudicadas pela chuva recebem cestas básicas

Cinquenta famílias do Mauazinho, na Zona Leste, receberam das mãos do prefeito Arthur Virgílio Neto, nesta quarta-feira (4), cestas básicas. São famílias que foram prejudicadas pela chuva em Manaus no último dia 27. Na ação, o prefeito agradeceu a população que se empenhou na arrecadação, coleta e entrega de doações para os atingidos.

Além de Arthur, a primeira-dama, Elisabeth Valeiko, e o vice-prefeito, Marcos Rotta, também estavam na ação, realizada na sede da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no mesmo bairro. Todo o material entregue às famílias, entre alimentos, roupas e outros utensílios, é oriundo de doações arrecadadas durante a campanha “Chuva de amor para quem precisa”, que contou com a colaboração dos Shoppings Manauara e Plaza, além da população e órgãos do município.

“Ainda no dia da chuva, nós levamos remédios, cestas básicas e outros mantimentos. Aqui estamos distribuindo mais cestas básicas, roupas, tudo que foi arrecadado de forma solidária. Convidamos a população para ajudar e ela se envolveu na causa”, destacou Arthur.

O vice-prefeito, Marcos Rotta, disse que a prefeitura vem conseguindo suprir a necessidades das famílias afetadas com a ajuda das doações feitas pela população manauara, que sempre se fez presente em situações de emergência. “É sempre muito bom reconhecermos o esforço da sociedade manauara que, neste momento, soma a sua preocupação, o seu auxílio, a sua ajuda às vidas de simples e humildes famílias”, destacou.

A dona de casa Raimunda Gomes Teixeira, uma das prejudicadas pela chuva, disse ter se sentido amparada com a ajuda dos donativos e benefícios eventuais da prefeitura desde o dia do ocorrido. Ela ressaltou que essa é segunda leva de doações que recebe e que tem sido muito importante, principalmente, por conta da situação delicada em que ela e a família ficaram, após terem a casa na qual moravam destruída.

“Desde o dia da chuva, os agentes da prefeitura estiveram conosco. Só temos a agradecer porque na hora que mais precisamos, não nos deram as costas. Toda ajuda é bem-vinda”, afirmou Raimunda.

Novos projetos

Para dar melhores condições de moradia a famílias como a de Raimunda, a Prefeitura de Manaus vai atuar na construção de novos conjuntos habitacionais, além de dar prosseguimento na conclusão do Conjunto Parque dos Buritis, na Zona Norte da cidade.

“Acabamos de entregar o Manauara 1 (Conjunto), com 784 apartamentos. Já tínhamos entregue mais de 200 no Jorge Teixeira e agora estamos atuando nos trâmites do Manauara 2, que deverá começar brevemente. Estamos lutando como podemos. Não podemos é deixar as pessoas sozinhas”, destacou Arthur.

Com informações da assessoria