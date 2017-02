Famílias de Tefé recebem apoio da Defesa Civil do AM após deslizamentos de terra

Agentes da Defesa Civil do Amazonas prestam assistência às famílias do município de Tefé, localizado na calha do Médio Solimões, que foram afetadas pelos deslizamentos de terra, que ocorreu na última quarta-feira (8).

“A Defesa Civil do Amazonas está realizando um trabalho técnico administrativo e operacional, em parceria com o executivo municipal, responsável pela primeira resposta ao desastre, para que seja resguardada a segurança dos afetados” afirmou, o Secretário Executivo da Defesa Civil AM, coronel Fernando Pires Júnior.

Foram pelo menos dez pontos de deslizamentos no bairro Juruá, na rua 15 de junho, após aproximadamente 13 horas de chuva. Cinco casas tiveram destruição total, com cinco famílias afetadas, mas, esse número pode aumentar, uma vez que 17 casas ainda estão com risco iminente de desabar.

A área atingida é de aproximadamente 350 metros e os moradores do local estão sendo deslocados para a casa de parentes. Está sendo realizado ainda um levantamento da situação de alguns afetados, que poderão receber aluguel social da Prefeitura, até que se restabeleça a normalidade.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado (CEMOA), baseado em dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuva para o município de Tefé, é de 244,7 mm para mês de fevereiro. Até esta sexta-feira (10), as precipitações chegaram 147,9 mm, o que significa mais de 50% do previsto para todo o mês.

Com informações da assessoria