Famílias de presos participam de reunião com Direitos Humanos

Após visita ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), os representantes dos Direitos Humanos seguiram para o auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), na rua 24 de Maio, Centro de Manaus, onde se reuniram com os familiares dos presos que morreram nos massacres em presídios do Estado no início do ano.

A reunião foi realizada a portas fechadas para garantir a segurança dos parentes que, segundo o defensor público Carlos Alberto Almeida, ainda recebem ameaças.

De acordo com o sub-defensor público geral, Antônio Cavalcante, o encontro com os familiares permite saber quais as necessidades deles.

“A equipe vai fazer o acolhimento a essas pessoas, junto com a Defensoria que é responsável por defender os direitos das pessoas carentes, independente de quem seja”, informou.

Os familiares não quiseram conversar, mas uma mulher chegou a comentar que já tinha feito o cadastro para o recebimento da indenização.

Entre os participantes estava a diretora do Departamento de Promoção dos Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Akemi Kamimura; a perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura Bárbara, Suelen Coloniese, e o conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Everaldo Bezerra Patriota.

A previsão é que nesta quarta-feira (25), a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, se una à comitiva. O relatório sobre visita na unidade prisional deve ser divulgado nos próximos dias.

Manoela Moura

EM TEMPO