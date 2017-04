Famílias de Manacapuru recebem ajuda humanitária após deslizamento de terras

A Defesa Civil do Estado enviou nesta quarta-feira (5), alimentos e materiais de limpeza e higiene entre outros itens, para os afetados por um deslizamento de terras em Manacapuru. Por conta do desastre, o município decretou Situação de Emergência no mês de março.

“Esse evento natural teve o reconhecimento do Governo Federal, e as famílias que tiveram as casas destruídas, agora recebem o socorro, que deverá suprir as necessidades até que a situação volte ao normal”, ressaltou o Secretário Adjunto do órgão, Hermógenes Rabelo.

Serão distribuídas 1,2 toneladas de cesta básica, colchão, fralda, kit’s dormitório, kit’s higiene pessoal e de limpeza, para as 41 famílias que tiveram as casas invadidas pela terra, no bairro “Terra Preta”. Atualmente os afetados estão em aluguel social pago pela Prefeitura de Manacapuru.

“A ajuda que chegou em boa hora é fundamental, uma vez que essas famílias estão em vulnerabilidade social e muitas delas perderam tudo no desastre”, disse a Assistente Social da Defesa Civil de Manacapuru, Alcimara Brito.

Com informações da assessoria