Famílias de jovens desaparecidos no Grande Vitória recorrem à OAB-AM para cobrar celeridade na apuração

Sem notícias do paradeiro de Alex Júlio Roque de Melo, 25, Rita de Cássia Castro da Silva, 19, e Weverton Marinho, 20, sumidos há 10 dias, as famílias dos jovens recorrem nesta segunda-feira (7) à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) para auxiliar no caso e pedir das autoridades competentes celeridade nas investigações.

Os três desapareceram após serem abordados por duas guarnições da Polícia Militar, nas ruas do bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, e, desde então, pais e parentes passaram a ter uma rotina parecida, que inclui buscas particulares em ramais, idas constantes à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e corrente de orações pedindo que o sofrimento chegue ao fim.

Anteriormente, as famílias tinham anunciado uma manifestação para o início da tarde de hoje, mas desistiram por orientação do advogado de uma das famílias, optando por procurar a OAB/AM.

Na entidade, foram recebidas pelo pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas, Epitácio da Silva Almeida, que prometeu ajudar. “A OAB, enquanto órgão garantidor e fiscalizador da ordem pública e da paz social, recebeu as famílias no sentido de ampará-las e requerer das autoridades as informações e as medidas necessárias para solucionar o caso”, disse Epitácio.

O presidente do órgão, Marco Aurélio Choy, afirmou que o Comando da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o Ministério Público do Estado (MPE-AM), por meio da Procuradoria do Controle Externo da Atividade Policial (Proceap) receberam um ofício redigido e assinado por ele, onde cobra maior atenção às investigações e às respostas ao caso.

“Enquanto órgãos que atuam na segurança, precisamos saber o que estão fazendo. Queremos uma dedicação maior, com mais afinco. O caso nos preocupa porque nele é questionado o comportamento da polícia. Ninguém desaparece do nada, sem responsabilidade de ninguém”, falou Choy, ressaltando que se as respostas não chegarem aos familiares, a OAB-AM vai levar o caso para todas as instâncias. “Inclusive para a corte interamericana de Direitos Humanos”, disse.

Esperança da família

Andressa Andrade, esposa de Weverton, disse estar revoltada com o sumiço do marido. De acordo com ela, a família e os amigos do jovem ainda não desistiram de encontrá-lo. Ela comentou que tem acompanhado as investigações da polícia, mas que não sabe de muita coisa porque tudo está ocorrendo sob sigilo. “A polícia fala que temos que esperar a perícia e que não podem falar nada para não atrapalhar as investigações. Mas eu tenho esperança que ele possa estar vivo”, comentou.

O mesmo sentimento é compartilhado por um parente de Rita de Cassia, que preferiu não se identificar, e pela namorada de Alex, uma adolescente de 17 anos, que também prefere não revelar o nome. O parente de Rita contou que o pouco que sabe sobre as investigações é que a polícia prometeu esclarecer o sumiço dos jovens. “Não temos nada de informações das investigações, mas polícia fala que está apurando tudo. Ainda tenho esperança de encontrar a Rita com vida”, falou. “A gente tem esperança e não vai desistir. Ele deve estar vivo e é nisso que a gente acredita”, disse a adolescente, afirmando sentir falta do namorado, com quem se relacionava há um ano e quatro meses.

O aspirante suspeito

O aspirante da Polícia Militar (PM), Luiz Ramos, apontado como responsável pelo desaparecimento do trio, disse ao EM TEMPO, neste domingo (6), que vem sofrendo ameaças de morte por traficantes de drogas da área.

“Estou tomando medicamentos, não estou bem. Eu e minha família estamos passando por uma situação muito difícil. Tivemos que nos mudar por conta dessas ameaças. Vocês da imprensa deveriam comparar o histórico desses jovens e das famílias deles com o meu histórico, principalmente na corporação. Procurem saber sobre o meu comportamento”, disse o aspirante.

Hoje, Andressa disse que ficou revoltada ao ler o depoimento do aspirante. “Ele disse que estava sendo ameaçado. Mas como isso? Estamos tão ocupados, procurando nossos parentes que não temos tempo para fazer mal a ninguém. Ele disse ainda que está tomando remédio e tendo consulta com psicólogo, mas as nossas famílias também estão. Estamos passando dias horríveis, sem ter notícias dos nossos parentes e estamos a base de remédio”, falou a esposa de Weverton.

Investigações

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os policias que são investigados já foram afastados e estão prestando serviços administrativos. O titular da DEHS, Ivo Martins, que investigado o caso, já ouviu os policias e continuam com as buscas pelos jovens, mas não pode dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. O secretário de segurança pública Sérgio Fontes, afirmou que investigações estão adiantadas e, até ao final desta semana, o caso deverá estar esclarecido.

Epitácio disse que já foram requeridos os mandados de prisão preventiva dos policiais envolvidos no caso, e as investigações seguem em andamento.

Portal EM TEMPO

Com informações de Michelle Freitas e assessoria