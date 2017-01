Famílias de área de risco recebem ordem de pagamento do Auxílio Aluguel

As 88 famílias que tiveram suas casas danificadas após a forte chuva que atingiu Manaus no último dia 27 de dezembro começaram a receber as ordens de pagamentos do Auxílio Aluguel, disponibilizado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

“Nossa equipe ligou para todas as famílias cujas residências passaram pela análise da Defesa Civil e que tenham sido declaradas perda total. Informamos, então, a necessidade de comparecimento na Semmasdh, para encaminhamento ao banco, onde eles, hoje mesmo, vão receber a primeira parcela”, explicou o gerente do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, Davi Israel.

O tempo de espera se deve aos trâmites burocráticos instituídos pelo próprio banco responsável pelo pagamento. As famílias cadastradas são dos bairros: Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Nova Vitória, Zumbi I e II, Armando Mendes, Comunidade da Sharp e Manaus 2000.

Manaus possui hoje 936 famílias recebendo o Auxílio Aluguel, no valor de R$ 300, com prazos variados, podendo chegar a 12 meses e prorrogáveis por mais seis meses, desde que seja comprovada a necessidade de continuidade.

