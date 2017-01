Famílias afetadas por chuva recebem doações

25 famílias prejudicadas pela chuva do último dia 27 de dezembro receberam doações de cestas básicas, colchões e outros utensílios. A ação social foi realizada pela Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira (2).

Os beneficiados residem nos bairros do Zumbi, Armando Mendes, Colônia Antônio Aleixo e Nova Vitória, localizados na Zona Leste. O líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Elias Emanuel, participou das ações.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Mirella Lauschner, todo o material foi recebido como doações por meio da campanha “Chuva de Amor pra quem Precisa”. Conforme Mirella, ao todo 75 famílias, que foram prejudicadas, estão cadastradas para receber as doações.

Somente nesta segunda-feira, foram entregues 13 cestas para famílias que residem no Colônia Antônio Aleixo, uma das áreas mais afetadas pela chuva. Os donativos também foram entregues a oito famílias que residem no Zumbi e a outras quatro que moram, no Nova Vitória.

“Todas essas famílias estão sendo priorizadas, todas elas já estão cadastradas e já foram inseridas no aluguel social, que é um benefício temporário e eventual que a Prefeitura tem para situação de calamidade pública. Elas foram inseridas e estão aguardando o pagamento desse benefício, que é no valor de R$ 300, onde devem ficar até que possam se organizar”, explicou Mirella.

Parte do material doado foi recebido pela Semmasdh nesta segunda. Ao todo foram entregues para serem distribuídas 466 cestas básicas, 101 colchões e mais 1,097 quilos avulsos de alimentos não perecíveis.

Mais doações

Mirella Lauschner ressaltou ainda que a campanha “Chuva de Amor pra quem Precisa” estava prevista para encerrar no próximo dia 5. No entanto, ela informou que a Prefeitura já estuda a prorrogação em decorrência das novas previsões de chuva para Manaus.

As doações podem ser feitas diariamente das 8h às 17h, na sede da Semmasdh e em outros quatro locais da cidade: Parque Municipal do Idoso, no Nossa Senhora das Graças; sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), na Minivila Olímpica do Coroado; na Escola Municipal Aristóteles Alencar, no Mauazinho; e no Manaus Plaza Shopping, na Avenida Djalma Batista.

Com informações da assessoria