Famílias afetadas pela cheia em Canutuma recebem ajuda humanitária

A Defesa Civil do Amazonas enviou nesta quinta-feira (20), a primeira etapa de ajuda humanitária às famílias afetadas pela enchente no município de Canutama, na calha do Purus. A cidade teve o decreto de emergência homologado pelo Estado, no último dia 18.

“Essa primeira remessa de socorro deverá suprir as necessidades de imediato dos afetados até que o próximo atendimento seja realizado no município”, ressaltou o secretário Executivo do órgão, coronel Fernando Pires Júnior.

Para a cidade que tem 1.495 famílias prejudicadas, foram enviados kit’s dormitórios (lençol, mosqueteiro, rede), água potável, colchões e hipoclorito de sódio (para purificar a água).

Com informações da assessoria