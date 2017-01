Familiares vão poder entregar até 20 itens aos detentos a partir de terça

Parentes dos detentos vão poder retomar a entrega de materiais nos presídios do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os procedimentos deverão ser normalizados a partir da próxima terça-feira (17), seguindo um cronograma de entregas de terça a quinta-feira das 8h às 15h, com definição de unidades para cada dia.

A Seap esclareceu que a medida adotada é para garantir que a entrega ocorra sem alterações e com o controle para que apenas os visitantes cadastrados sejam autorizados a ultrapassar a barreira policial, que está na entrada do ramal que dá acesso as unidades.

A entrega de materiais deve ser feita em sacolas transparentes, para melhor manuseio no momento de revista por parte da segurança na unidade. Cada interno poderá ter direito a receber apenas 20 itens permitidos, independentemente do número de visitantes que receber.

Segue o cronograma abaixo dos dias definidos para cada unidade receber materiais:

Terças-feiras:

1. Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) – Km 8 da BR-174;

2. Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoal (CPDRVP) – avenida Sete de Setembro, Centro;

Quartas-feiras:

1. Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) – Km 8 da BR-174;

2. Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) – estrada do Puraquequara KM 02 – ramal Bela Vista;

Quintas-feiras:

1. Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) – Km 8 da BR-174;

2. Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) – Km 8 da BR-174.

