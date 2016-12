Familiares se despedem das vítimas de acidente aéreo

O dia seguinte à queda da aeronave de prefixo PT-REI marcou a despedida de familiares de seus entes queridos. O avião seguiria para Novo Aripuanã (distante 229 quilômetros de Manaus), mas caiu em uma área de mata, minutos depois da decolagem, vitimando cinco passageiros e o comandante.

Os corpos de Juan Lemos e da pequena Ana Alice, pai e filha, respectivamente, embarcaram na tarde desta quinta-feira (8), para o município de Novo Aripuanã, logo após serem velados por familiares que residem na capital.

Já o corpo do geólogo do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Frederico Cruz, foi velado no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), e enterrado por volta das 10h no cemitério São João Batista, na avenida Boulevard Álvaro Maia, Zona Centro Sul.

Frederico Cruz foi secretário municipal de turismo e meio ambiente em Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), nas gestões de Fernando Vieira, 60. O ex-prefeito veio até a capital ao lado do filho, Fernando Júnior, para acompanhar o velório e sepultamento do amigo. Segundo ele, o Amazonas perdeu um grande cidadão e um técnico fantástico “Ele era um cara de muita inteligência, um ‘mix humano’ e grande defensor das causas amazônicas”.

As qualidades do geólogo também foram enaltecidas pelo seu irmão, Frank Cruz, 59. “O Fred sempre foi um grande estudioso das questões regionais, um pesquisador multidisciplinar defensor do Estado e do meio ambiente”, disse, ressaltando que a família recebeu assistência dos representantes da Morena Viagens, chegando a elogiar o tratamento ético e a disposição dos funcionários da empresa em prestar auxílio aos parentes das vítimas desde o Instituto Médico Legal (IML).

João Jerônimo Filho, piloto da aeronave, estava casado há quatro anos e deixa uma filha de 11 anos. O pai, João Jerônimo, é mecânico de aeronaves e conta que o sonho do filho sempre foi ser piloto. “Sinto muito pelo que aconteceu, mas ele sempre disse que se morresse seria pilotando avião”, contou.

O engenheiro florestal, Henrique Tietz, era paulista, criado em Mato Grosso, mas optou por trabalhar em Manaus. No velório, mulher, sogra e amigos aguardaram Sônia e Ana Tietz – mãe e irmã do engenheiro – que vieram de outro estado para prestar as últimas homenagens.

O corpo de Jefferson Janzen, último sobrevivente do voo, foi velado na funerária Almir Neves, Zona Sul, e será enviado para os familiares no Paraná.

Os gastos com o translado dos corpos e a assistência funerária dado as vítimas e familiares foram custeados pela Morena Viagens, empresa dona da aeronave. Os corpos de João Filho e de Henrique Tietz, foram velados na funerária São Francisco, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul e sepultados no cemitério Recanto da Paz – no município de Iranduba – e Parque Tarumã, respectivamente.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO