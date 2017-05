Familiares são impedidos de entregarem alimentos para internos da Vidal Pessoa

Uma grande movimentação se formou, na manhã desta terça-feira (2), em frente Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, após familiares dos internos serem impedidos de entregarem alimentação aos presos.

Ao saberem do impedimento, os internos bateram nas grandes e ficaram bastante agitados. Mas segundo a Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), a movimentação dos presos não atrapalhou a rotina da unidade. Ao menos 50 pessoas estavam em frente a cadeia e ficaram revoltadas após serem impedidas de entregarem os alimentos.

De acordo com a mãe de um dos internos, a dona de casa Francisca Lucas, de 49 anos, os familiares não foram comunicados sobre a proibição dos alimentos. Segundo a mulher, toda terça-feira (2), as famílias entregam alimentos aos parentes presos.

“Cheguei lá por volta das 6h, como faço toda semana. Lá fomos informados que o diretor havia proibido a entrada dos alimentos e que só seria permitido creme dental e sabonete. O acordo com a Seap é que poderia entrar 20 itens, mas hoje fomos pegos com essa surpresa que eles estão impedidos de receber alimentos e que teriam que comer a refeição que é dada no presidio. Mas eles (preso) reclamam muito dessa comida”, falou a dona de casa.

Francisca Lucas também reclamou da estrutura da unidade prisional. “Meu filho e outros colegas vivem doentes, cheios de ferimentos. Aquele lugar é horrível, sujo, cheio de animais peçonhentos. Eles estão vivendo em uma situação desumana. Há duas semanas que eles não comem direito. Meu filho está no raio B, mas devido aquela fuga do raio D, todos estão pagando”, contou a mulher.

Em nota, a Seap informou que os internos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa recebem todas as refeições disponibilizadas pela secretaria. Por este motivo e por conta da última fuga, registrada na unidade no dia 24 de abril, os familiares não estão entregando alimentos para os internos. Segundo o órgão, a medida é em cumprimento de uma punição disciplinar.

A Seap ressalta que os internos estão recebendo material de limpeza e de higiene normalmente.

Fuga e tentativa

No dia 24 de abril, seis internos fugiram Vidal Pessoa, logo em seguida quatro sofreram um acidente de trânsito e foram presos. Dois continuam foragidos.

Na madrugada do último domingo (30), a 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para averiguar uma tentativa de fuga na cadeia. Os internos quebraram os cadeados e ceraram as grades, mas não conseguiram fugir.

Mara Magalhães

EM TEMPO