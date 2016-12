Familiares lamentam morte de Phelippe Daou

O jornalista Phelippe Daou, 87, um dos fundadores da Rede Amazônica, morreu na tarde desta quarta-feira (14), em São Paulo, em decorrência de um infarto.

Segundo informações da família , ele estava internado no Hospital Sírio Libanês para exames rotineiros.

O irmão do jornalista, o diretor vice presidente da Rede Amazônica, Aloísio Daou ressaltou a importância de Phelippe para a comunicação no interior.

“Ele foi responsável pelo crescimento da Amazônia, com estações e equipamentos no interior que contribuiu para a comunicação. Ele coloriu a Amazônia”, ressaltou Aloísio.

Nivelle Daou, sobrinho de Phelippe e vice presidente de tecnologia da Rede Amazônica, destacou a importante liderança do empresário.

“Essa notícia traz um pesar muito grande, pois ele sempre foi um líder e colocou entusiasmo em cada funcionário. Vamos torcer que os caminhos que ele traçou, nós possamos dar continuidade. Ele sempre foi o centro da movimentação da família e que Deus nos dê os caminhos adequados”, disse Nivelle.

De acordo com o diretor administrativo da empresa de comunicação , Alex Caxias, Phelippe estava em São Paulo desde o dia 06 de Dezembro, para realização dos exames de rotina.

“Durante os exames de check-up foi decoberta uma veia obstruida. Então fizeram cateterismo para resolver o problema, mas infelizmente no pós-operatório ele veio a falecer, lamentou Alex.

Às 18h, funcionários da Rede Amazônica se reuniram no auditório do local e fizeram uma oração em homenagem à Phelippe Daou.

A previsão para a chegada d0 corpo do empresário é nesta quinta-feira (15), às 11h30. O velório será aberto ao público e vai ser realizado no salão nobre do Centro de Convenções Studio 5, a partir das 14h.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO