Familiares e amigos de menina que desapareceu ao ir buscar irmão em escola pedem ajuda para encontrá-la

Familiares e amigos da adolescente Cinthya da Gama Pereira, de 12 anos, que desapareceu no último dia 5, após sair de casa para pegar um irmão na escola, realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (10), em frente ao colégio João Alberto de Menezes Braga, no bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus. Eles pedem ajuda das autoridades competentes para encontrar a menina.

De acordo com a mãe da adolescente, Cristiana Batista da Gama, no dia 5, a filha saiu por volta das 11h para pegar o irmão na escola e desde então não voltou mais para casa. Uma criança teria falado para a mulher que viu um carro preto abordar a menina, quando uma pessoa teria tapado a boca de Cinthya e a colocado para dentro do veículo.

“Eu tenho cinco filhos e ela é mais velha, meu braço direito. Pedimos mais empenho por parte da polícia para encontrar minha filha, pois ela não é a primeira criança que desaparece em Manaus. Estamos desesperados”, disse a mãe durante a manifestação que reuniu parentes e amigos.

Os familiares estavam com camisas estampadas com as fotos de Cinthya e com cartazes pedindo ajuda para encontrá-la.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Juliana Tuma, a equipe está empenhada em encontrar a adolescente o quanto antes e todos os esforços estão sendo empregados.

Os aeroportos da cidade e a rodoviária já foram informados sobre o fato, as imagens das câmeras de segurança que ficam nas proximidades da escola onde a menina desapareceu também já foram solicitadas.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro da adolescente pode entrar em contato com a família pelos números (92) 99371-1432/99369-3072/99269-8608.

