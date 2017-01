Familiares de presos começam a identificar corpos no IML

Familiares dos presos do Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj) começaram a entrar no Instituto Médico Legal (IML), no fim da tarde desta segunda-feira (2), para fazer a identificação dos mortos durante a maior rebelião do Amazonas. Ao menos 60 detentos, que pertenciam a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), morreram durante o motim.

Oficialmente, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não divulgou a lista com os nomes dos presos mortos. Mães, pais e esposas de detentos passaram mal em frente do Instituto Médico Legal (IML).

Houve desespero e correria quando um dos servidores do IML começou a chamar nominalmente os familiares dos presos. Equipes compostas por cinco pessoas, sendo um familiar de cada preso, entram no órgão para fazer a identificação.

Portal EM TEMPO