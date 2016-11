Familiares de mulher morta a facadas por ex-companheiro pedem justiça durante ato pacífico em delegacia

Familiares de Vanderlice Aragão, 25, assassinada com 75 facadas pelo ex-companheiro dela, Jessé James Silva, 46, realizaram um protesto pacífico, na tarde desta terça-feira (29), em frente da sede do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado no bairro Santo Antônio, onde o principal suspeito está preso.

Ele foi apresentado à imprensa, nesta manhã, durante uma coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e confessou o crime.

O aposentado e pai da vítima, Antônio Araújo, 68, destacou que, até o momento, a polícia não deu maiores informações a respeito dos procedimentos que serão adotados em relação ao autor do crime.

“Passamos a tarde toda em frente da delegacia, das 13h30 até às 18h, e ninguém nos deu qualquer informação. Nós só queremos saber se o acusado vai baixar penitenciária ou se vai ficar impune. Ele alega que tem problemas mentais, mas sabemos que isso não é verdade. Ele é muito consciente diante das atitudes que toma. Ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Ele tirou a vida da minha filha, que era uma pessoa boa e não tinha inimizades”, destacou o aposentado com lágrimas nos olhos.

Ainda segundo Antônio, a família não tem condições de arcar com as despesas para continuar acompanhamento o processo criminal, como por exemplo, contratar um advogado. Entretanto, nesta quarta-feira (30), eles pretendem ir até à Defensoria Pública do Estado (DPE) para solicitar apoio de um defensor público. Além de ficar à frente do caso, a família vai solicitar que o servidor peça a guarda definitiva da filha da vítima, de seis anos, que está sob os cuidados da família do infrator.

“Ele é uma pessoa perigosa. Eu temo pela vida da minha neta, que é uma criança indefesa. Ela presenciou diversas vezes o pai agredir a mãe. Infelizmente, ela vai crescer com isso na cabeça. Mas tenho fé em Deus que nós iremos conseguir a guarda definitiva, pois ela não merece ter o mesmo destino que a mãe”, frisou.

A amiga da vítima, Sônia Santos, que também participou do ato, criticou o depoimento de Jessé à polícia, onde afirmou que afilha estaria sendo aliciada por supostos namorados da ex-mulher.

“Ele está querendo se safar e fica inventando coisas. A criança nunca sofreu abusos. Eles tinham a guarda compartilhada e, quando a pequena estava sob os cuidados da mãe, eu ajudava a reparar. Inclusive, quando a Vanderlice precisava sair para ir atrás de emprego, deixar currículos em lojas, eu que ficava com a menina. Ele vai ter que provar na Justiça que a criança sofria abusos. Espero que ele não saía impune dessa situação. Ele tem que apodrecer na cadeia”, enfatizou.

Na sede do 5º DIP, funcionários da unidade informaram à equipe de reportagem do Portal EM TEMPO que, após os procedimentos administrativos, o infrator foi encaminhado, por volta das 16h30, ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPF), onde ficará preso à disposição da Justiça. Mas a família da vítima, que estava o tempo todo em frente à delegacia, revela que não viram a transferência acontecer. Eles denunciaram que Jessé continuava nas dependências da unidade policial.

Por telefone, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de imprensa da PC-AM para confirmar se de fato o acusado se encontrava nas dependências do DIP, mas a equipe não deu informações.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO