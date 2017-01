Familiares de detentos reclamam da falta de informação sobre mortos e feridos

Parentes e familiares dos detentos rebelados no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) continuam à procura de informações sobre mortos e feridos. Na manhã desta segunda-feira (2) centenas de pessoas ainda se aglomeravam na entrada do ramal que dá acesso as unidades prisionais localizadas no quilômetro 8 da BR-174, e também em frente ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Parentes de detentos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) também foram ao local em busca de informações.

A dona de casa Maria das Graças Mendonça Reis, de 54 anos, foi visitar o filho e irmão que estão cumprindo pena por homicídio Ipat há quase dois anos. Ela estava na unidade prisional no momento que a fuga foi descoberta.

“Foi um pesadelo passar essa madrugada aguardando informações já não tenho mais fome, nem sono, foi agoniante. Está sendo um terror! Durante toda a madrugada ouvimos disparos no meio do mato. Estamos todos apreensivos, aguardando as notícias, que não aparecem por nenhuma autoridade”, reclamou a dona de casa.

Devido a rebelião e a fuga, muitos detentos que haviam conseguido o benefício da saída temporária de ano-novo não conseguiram retornar para os presídios onde cumprem pena.

“Eu saí na sexta e tinha que retornar hoje. Mas tenho medo que passe a ser considerado foragido porque não consegui entrar e fazer meu registro no presídio”, contou um preso de 23 anos que cumpre pena por roubo no Compaj, e que não quis se identificar.

Oração

No início da manhã, os familiares dos detentos resolveram fazer uma oração coletiva pedindo proteção para os parentes que ainda estão nas unidades prisionais. Segundo algumas dessas pessoas, essa é a única maneira de acalmar o desespero de quem aguarda por informações.

