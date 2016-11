Familiares continuam sem notícias da adolescente Cinthya Gama que sumiu há um mês; caso é um mistério

Há um mês familiares da adolescente Cinthya da Gama Pereira, 12, sofrem por não receberem notícias sobre o paradeiro da estudante. Ela desapareceu no dia 5 de outubro ao sair de casa para pegar um irmão no colégio João Alberto de Menezes Braga, no bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus. O caso ainda é uma incógnita tanto para a família quanto para as autoridades policiais que investigam o sumiço.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações em torno do caso continuam. Entretanto, ela destacou a quantidade de trotes recebidos tanto pela família quanto pela equipe de investigação.

“Existem muitos trotes que, inicialmente, a gente trata como informação, porque só vamos saber se é trote quando a gente vai ao local. E nós vamos a todos. Até porque, o trote não é só ruim para investigação, mas também é ruim para a família, pois cria um desgaste emocional pela expectativa que a falsa notícia cria de encontrar a Cinthya”, disse.

As investigações seguem, mas ainda não há informações contundentes sobre o paradeiro da adolescente. Segundo a tia da menor, a professora Yana Gama, 36, a família continua aflita e tem feito mobilizações no intuito de encontrá-la.

“Recebemos muitos trotes e passamos para polícia, mas infelizmente até agora não temos nenhuma informação. Não é fácil passar pelo que estamos passando, os pais da Cinthya não estão bem e querem alguma informação sobre o caso. Esse desaparecimento é muito estranho. Ela é uma garota estudiosa, inteligente e muito obediente. Não sabemos o que aconteceu e pedimos que as pessoas ajudem, mas não façam trotes”, relatou.

Neste sábado (5), data em que completa um mês do desaparecimento, a família vai se reunir em dois grupos para fazer uma panfletagem na Zona Leste da cidade. Cerca de 30 pessoas devem participar do ato.

“Vamos nos reunir e sair em dois grupos, um de manhã e outro de tarde, para distribuir panfletos com a foto de Cinthya. Quem sabe assim alguém a reconheça ou siba dar alguma informação correta sobre ocaso”, reforçou a tia da adolescente.

Ainda segundo a delegada, mais detalhes sobre o caso não podem ser revelados para não prejudicar o andamento das investigações. “Infelizmente, as imagens do local onde aconteceu o crime, apenas uma casa tinha o sistema, mas que não estava operando naquele dia por conta de uma forte chuva. Portanto, não chegou a filmar (gravar) as imagens. Então nós estamos tentando recuperar esse material”.

Uma força-tarefa foi montado pela Secretária de Segurança Público do Estado (SSP) com a Delegacia Geral para ajudar nas investigações, no sentido de identificar o que aconteceu com Cinthya.

“Por hora, esse caso é tratado como um caso atípico. Ele é considerado assim, não só no sentido de que não acontece corriqueiramente, e sim porque ele é tratado de desaparecimento que, por hora, nós não temos um tipo penal. Ou seja, nós não temos um crime. Mas isso não impede que a polícia identifique mais na frente que tenha sido realmente um sequestro ou algo dessa natureza. Estamos intensificando as buscas pela Cinthya para que ela volte sã e salva para o seu seio familiar”, disse Juliana.

Durante as investigações, um homem apontado pela família chegou a ser ouvido. Segundo Yana Gama, o indivíduo, conhecido como ‘Peixe’, andava atrás da adolescente antes do desaparecimento. Outra hipótese levantada, ainda durante o sumiço, foi de que Cinthya teria sido arrastada por um homem e colocada em um carro preto. Inicialmente, Juliana Tuma disse que nenhuma evidência que ligue ‘Peixe’ ao desaparecimento foi encontrada, mas o seu suposto envolvimento ainda não foi descartado.

“Quanto você está tralhando em uma linha de investigação, você está acreditando que aquelas informações vão te levar a encontrar o desaparecido. Você está apostando todas as suas fichas e, de repente, percebe que não é nada daquilo. Acabamos voltando para a estaca zero. Isso é um pouco frustrante, principalmente para a equipe de inteligência que está investigando o caso. Nós pedimos muito cuidado na hora de ligar para que não haja troque, porque realmente existe e atrapalha demais e sempre nós iremos tratar como informação”, disse a delegada reforçando a importância de a população não passar informações falsas para não atrapalhar as investigações.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro da adolescente pode entrar em contato com a família pelos números (92) 99371-1432/99369-3072/99269-8608. Ou ainda pelo telefone da delegacia 3656-8575 e 3656-7445.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO